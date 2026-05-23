المرسومي: منحة وقود عراقية إلى لبنان تبيّن أنها غير صالحة للاستخدام

أربيل (كوردستان 24)- كشف المحلل الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي أن منحة الوقود المجانية التي قدمها العراق إلى لبنان، والبالغة نحو 980 ألف لتر من النفط الأسود، تبيّن بعد الفحص أنها غير صالحة للاستخدام كوقود.

وأوضح المرسومي، في تصريح نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتائج الفحوص الفنية أظهرت أن شحنة النفط الأسود لا تستوفي المواصفات اللازمة لاستخدامها كوقود، ما أثار تساؤلات بشأن جودة المادة المرسلة وآلية فحصها قبل تسليمها.

ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من الجهات العراقية أو اللبنانية المختصة بشأن ما أورده المرسومي، أو بشأن الإجراءات التي ستُتخذ للتعامل مع الشحنة.

وكان العراق قد قدم خلال السنوات الماضية عدة شحنات من الوقود إلى لبنان في إطار اتفاقات للتعاون ودعم قطاع الطاقة، بهدف المساهمة في تخفيف أزمة الكهرباء والطاقة التي شهدها البلد.