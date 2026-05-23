مسرور بارزاني: تلقينا ردوداً إيجابية لمعالجة كافة المشاكل مع بغداد

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي: "سعدنا جداً باللقاء والاجتماع مع السيد محمد الحلبوسي، حيث تجمعنا علاقات تاريخية وطيدة وطويلة الأمد".

وأوضح بارزاني: "لقد اجتمعنا اليوم لكي نعمل معاً على معالجة وحل كافة المشاكل القائمة، واتخاذ خطوات جديدة وجدية للتأسيس لمستقبل أفضل ودعم النظام الاتحادي الحالي".

وأضاف رئيس حكومة الإقليم: "من الطبيعي جداً أن تتباين الآراء والمواقف السياسية في كثير من الأوقات، ولكننا قادرون إن شاء الله على اتخاذ خطوات جديدة ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية وتقويتها بشكل أكبر".

وتابع قائلاً: "إن كافة الأطراف والقوى السياسية التي التقينا بها واجتمعنا معها اليوم في بغداد، شددت على ضرورة معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم بشكل جذري، وأكدت على عدم جواز خلط لقمة عيش المواطنين بأي ملفات خلافية أخرى".

وفي ختام تصريحه، بيّن مسرور بارزاني: "لقد ناقشنا وتباحثنا في كافة الملفات والقضايا العالقة مع كبار المسؤولين والقادة العراقيين، وتلقينا ردوداً إيجابية للغاية منهم بشأن ملف الرواتب، والمستحقات المالية للفلاحين، وسائر المشاكل القائمة، وكان هناك إجماع وتوافق تام من قبل الجميع على وجوب حل هذه المشاكل وإنهاء الخلافات".