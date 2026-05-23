محمد الحلبوسي: زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد هامة جداً في هذا التوقيت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عقب اجتماعه مع مسرور بارزاني، عقد رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي مؤتمراً صحفياً اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026، وصرّح فيه قائلاً: "إن زيارة رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد تكتسب أهمية كبرى في هذا التوقيت، وقد ناقشنا ضرورة الإسراع في استكمال تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وأضاف الحلبوسي: "لقد تدارسنا سبل حماية حقوق كافة المكونات وضمان مشاركتها الفاعلة، لمواجهة مجمل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بالكامل".

كما شدد رئيس حزب "تقدم" في حديثه على أهمية عدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وحول فحوى اجتماعه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أشار رئيس حزب "تقدم" إلى أنهما ناقشا حماية حقوق جميع المكونات وضمان مشاركتها الفاعلة لمواجهة التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة بالكامل.

وأضاف الحلبوسي: "من الضروري أن تتوحد مواقف وقوى الأطراف السياسية، ولا ينبغي لأي طرف خارجي التدخل في الشؤون الداخلية للعراق".

وفي جانب آخر من تصريحاته، سلّط الحلبوسي الضوء على العلاقات السياسية قائلاً: "إن الاختلاف في وجهات النظر والرؤى أمر طبيعي واعتيادي في العمل السياسي، إلا أن العودة إلى التنسيق والعمل المشترك هي الخطوة الصحيحة والسليمة دائماً".

وبخصوص المستحقات المالية لإقليم كوردستان، أعلن محمد الحلبوسي موقف حزب "تقدم" بالقول: "نحن ندعم بقوة تأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان، ونرى أنه يجب صون وحماية حقوق مواطني الإقليم أسوة بجميع المواطنين العراقيين الآخرين دون تمييز".

وفي ختام المؤتمر الصحفي، كشف رئيس حزب "تقدم" أنه وتأكيداً على إدامة واستمرارية هذا التنسيق والتعاون المشترك، سيقوم بزيارة قريبة إلى إقليم كوردستان.



