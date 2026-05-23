مسرور بارزاني: مستعدون لنقل تجربة "مشروع رووناكي" إلى بغداد وتوفير الكهرباء لجميع العراقيين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، على التمسك بضمان كافة الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، مشيراً إلى وجود "نوايا طيبة" ورغبة حقيقية لدى الأطراف في بغداد لحل القضايا العالقة بين بغداد أربيل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مسرور بارزاني عقب اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان. ووصف رئيس حكومة الإقليم سلسلة لقاءاته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بأنها "إيجابية للغاية"، معرباً عن سعادته بالنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، وتطلعه لتحقيق تفاهمات أعمق في المستقبل القريب.

وحول ملف الخدمات، أشار بارزاني إلى وجود اهتمام من الحكومة الاتحادية للاستفادة من تجربة إقليم كوردستان في قطاع الطاقة، وتحديداً "مشروع رووناكي" (الخاص بالكهرباء). وأكد استعداد الإقليم الكامل لنقل تجاربه الناجحة إلى بقية المحافظات العراقية، قائلاً: "ناقشنا سبل التعاون المشترك، خاصة مع حلول فصل الصيف والحاجة المتزايدة للطاقة، وإقليم كوردستان لن يدخر جهداً في مساعدة العراق لتوفير الكهرباء لجميع المواطنين".

وفيما يخص الجانب القانوني والدستوري، أوضح مسرور بارزاني أن اجتماعه مع القاضي فائق زيدان ركز على ضرورة الالتزام بالدستور العراقي كإطار لضمان حقوق شعب كوردستان. كما تطرق الجانبان إلى أهمية استكمال مؤسسات الحكومة الاتحادية بما يضمن سيادة القانون ومنع أي انتهاكات قانونية قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين.

واختتم رئيس حكومة إقليم كوردستان حديثه بالتعبير عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أن الأجواء الحالية تشير إلى وجود إرادة فعلية لإنهاء الأزمات، مما يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للعراق والإقليم على حد سواء.