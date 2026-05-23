رئيس الحكومة يجتمع مع الأمين العام لمنظمة بدر

أربيل (كوردستان24)- في إطار مواصلة لقاءاته الرسمية في بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم السبت 23 مايو/أيار، مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية والأوضاع العامة في العراق، ومناقشة العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بين إقليم كوردستان ومختلف القوى والأطراف السياسية العراقية، بغية معالجة وحل كافة المشاكل العالقة على أساس احترام الدستور، وتطبيق مبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق الوطني.