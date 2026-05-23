هادي العامري: الحشد الشعبي لن يُحل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، عقب اجتماعه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على ضرورة تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، معلناً عن العمل على منع تكرار الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان.

يوم السبت، 23 ایار/مايو 2026، أشار هادي العامري في تصريح للصحفيين، إلى أنه ناقش مع مسرور بارزاني سبل دعم الحكومة العراقية الجديدة لتجاوز التحديات الصعبة. وقال: "جهودنا مستمرة لتفعيل البرلمان العراقي بعد عطلة العيد، لكي تمضي العملية السياسية في مسارها الصحيح".

وبخصوص حلّ الحشد الشعبي، نفى الأمين العام لمنظمة بدر بشدة تلك الشائعات قائلاً: "الحشد الشعبي هيئة قانونية تشكلت بقانون من البرلمان وفتوى المرجعية؛ إن حل هذه الهيئة هو مجرد حلم ولن يصبح حقيقة أبداً".

كما أدان العامري الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، وكشف قائلاً: "تحدثنا مع الجهات المعنية لإنهاء هذه الهجمات وضمان عدم تكرارها".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار العامري إلى أن زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد تعد خطوة مهمة لخلق مزيد من التفاهمات. وفي الوقت ذاته، أعرب عن قلقه من سوء الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن إيقاف تصدير النفط ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد العراقي بشكل عام.