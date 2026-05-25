من الثلاثاء إلى السبت.. حكومة إقليم كوردستان تعلن عطلة عيد الأضحى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بمناسبة حلول عيد الأضحى، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو/أيار 2026 وحتى السبت 30 مايو/أيار 2026.

وأوضح البيان أن الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية ذات الصلة ستستمر في أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين خلال أيام العيد بموجب نظام الخفارات (التناوب).

وأشار البيان إلى أن الدوام الرسمي في جميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية في الإقليم سيُستأنف بشكل طبيعي واعتيادي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو/أيار 2026.