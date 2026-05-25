إردوغان يتراجع عن إغلاق جامعة خاصة مرموقة في إسطنبول بعد انتقادات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تراجع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد عن إغلاق جامعة خاصة مرموقة في إسطنبول في منتصف العام الدراسي بعد موجة انتقادات للقرار، وفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وتظاهر الأحد نحو ألف طالب وأستاذ أمام الحرم الرئيسي لجامعة بيلجي في إسطنبول التي أغلقت الجمعة، للمطالبة بإعادة فتح المؤسسة.

يلغي المرسوم الجديد مرسوما رئاسيا سابقا أصدره إردوغان ليل الخميس الجمعة وسحب بموجبه ترخيص الجامعة الليبرالية التي يدرس بها أكثر من 20 ألف طالب تركي وأجنبي، وتضم بين صفوفها أساتذة وباحثين مرموقين.

استند المرسوم الملغى إلى قانون يسمح بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة إذا كان "المستوى المتوقع من التعليم والتدريب (...) غير كافٍ"، وقد رفض الطلاب والأساتذة بالإجماع هذا التبرير.

وكان القضاء عيّن العام الماضي مسؤولا إداريا لرئاسة الجامعة التي تأسست عام 1996، بعدما طالت قضايا قانونية الشركة القابضة التركية المالكة لها.

AFP