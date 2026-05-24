قيادي في "تقدم": المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً عالياً بين أربيل وبغداد لتعزيز السيادة والاقتصاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصف قيادي في حزب "تقدم"، زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة بغداد بأنها خطوة "إيجابية"، مؤكداً أنها ستمهد الطريق لتنسيق رفيع المستوى يهدف إلى حماية سيادة العراق وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، اليوم الأحد 24 أيار 2026، أشار محمد أكرم الغريري، القيادي في حزب تقدم، إلى تطلع حزبه لعلاقات أكثر متانة وإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في المرحلة المقبلة. وقال: "إن وجود اختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة صحية، لكن الأهم هو أن هذه العلاقات ستصب في نهاية المطاف في خدمة المصالح العليا للعراق".

وسلط الغريري الضوء على مواقف حزبه المبدئية، قائلاً: "لقد كان موقف حزب تقدم واضحاً وصريحاً خلال الأزمات والهجمات التي استهدفت أربيل وإقليم كوردستان، حيث كنا دائماً في طليعة الرافضين والمعارضين لتلك الاعتداءات".

وأكد القيادي في حزب "تقدم" أن تمتين العلاقات بين أربيل وبغداد سيشكل سداً منيعاً أمام التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية، وسينعكس بشكل مباشر على الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

واختتم الغريري حديثه بدعوة القوى السياسية كافة إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الاتحادية لتتمكن من تلبية تطلعات المواطنين في جميع المحافظات، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة "تنسيق عالي" من أجل خدمة الوطن.