مسرور بارزاني: احترام الدستور والشراكة الحقيقية هما السبيل لتقدم إقليم كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، أن مستقبل الإقليم والعراق واستقرارهما يعتمدان بشكل أساسي على الالتزام بالمبادئ الدستورية وترسيخ مفهوم العمل المشترك.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي، في موقع إكس، قال مسرور بارزاني: "يمضي إقليم كوردستان والعراق قُدماً نحو الأمام عبر احترام الدستور والشراكة الحقيقية وحماية حقوق عموم المكونات".

تأتي تصريحات مسرور بارزاني لتؤكد على الرؤية السياسية لحكومة الإقليم في إدارة العلاقة مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن "الشراكة الحقيقية" هي الضامن الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار. كما أشار إلى أن حماية حقوق المكونات القومية والدينية تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة ديمقراطية تضمن الاستقرار لجميع مواطنيها.

يُذكر أن إقليم كوردستان يسعى بشكل مستمر لحل الملفات العالقة مع بغداد تحت سقف الدستور، بما يضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ويعزز مكانة العراق كدولة قائمة على التعددية والشراكة.