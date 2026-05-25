الرئيس الإيراني يبلغ وزارة الاتصالات رسمياً بقرار إعادة الإنترنت إلى وضعه السابق

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين 25 مايو/أيار 2026، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسمياً بقرار يقضي بإعادة وضعية الإنترنت في البلاد إلى ما كانت عليه قبل شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات قوله إن القرار وصل إلى الوزارة قبل قليل للبدء بتنفيذه، وذلك بعد وقت قصير من المصادقة عليه من قبل الجهات العليا.

وكانت "لجنة توجيه وتنظيم الفضاء الافتراضي" قد عقدت اجتماعاً في وقت سابق من اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، حيث جرى التصويت على مقترح العودة بوضعية الإنترنت إلى ما قبل مطلع هذا العام.

وحظي القرار بتأييد 9 أعضاء مقابل معارضة 3 فقط. وعقب التصويت، رُفع القرار إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائي عليه، والذي قام بدوره بإبلاغه لوزارة الاتصالات ليصبح ساري المفعول وبدء العمل بموجبه.