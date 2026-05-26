رئيس الوزراء العراقي يكلّف وزير المالية برئاسة المجلس الوزاري للاقتصاد بالنيابة

أربيل (كوردستان24)- كلّف رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، وزير المالية فالح الساري بمهام رئاسة المجلس الوزاري للاقتصاد نيابة عنه.

وطبقاً لوثيقة رسمية نشرتها وزارة المالية، واطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، فقد أصدر رئيس الوزراء قراراً يقضي بتكليف وزير المالية ليكون نائباً عنه في ترؤس وإدارة جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق يتولى مسؤولية دراسة وتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ومراجعة الخطط الاستثمارية والمشاريع التنموية المقترحة من قبل الوزارات المختلفة، تمهيداً لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرارات النهائية.