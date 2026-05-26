طقس العراق.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة وموجة غبار مرتقبة نهاية الاسبوع

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى تصاعد تدريجي في درجات الحرارة، يرافقه نشاط للرياح المثيرة للغبار في عدة مناطق.

ذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع تسجيل ارتفاع عام في درجات الحرارة بكافة المحافظات. وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى ستتفاوت بين الشمال والجنوب، حيث تسجل السليمانية ودهوك (31) درجة، وبغداد وديالى (39) درجة، فيما تصل ذروتها في البصرة لتسجل (44) درجة مئوية.

توقعت الهيئة أن يكون طقس الخميس غائماً جزئياً في المناطق الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لبضع درجات إضافية.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع حدوث تقلبات في الحالة الجوية؛ حيث تنخفض درجات الحرارة، لكنها تترافق مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تسبب تصاعداً للغبار متوسط الشدة، يزداد كثافة في الأقسام الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى، مما يؤدي إلى تراجع الرؤية الأفقية لتتراوح ما بين (2-4) كم.

يختتم الأسبوع طقسه يوم السبت باستقرار نسبي، حيث يكون الجو صحواً مع بعض الغيوم، ورياح شمالية غربية تنشط نهاراً في الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية لتصل سرعتها إلى (30) كم/س، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى واستقرارها في باقي أنحاء البلاد.