المرشد الإيراني: المنطقة لن تكون "درعاً" للولايات المتحدة.. ونظام إقليمي جديد يتشكل

أربيل (كوردستان24)- أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، أن خريطة التحالفات في الشرق الأوسط تشهد تحولاً جذرياً، مشدداً على أن دول المنطقة تتجه نحو تشكيل نظام جديد ينهي حقبة الهيمنة العسكرية الغربية.

المنطقة تخرج عن "مظلة الحماية" الأمريكية

وفي تصريحات لافتة تعكس تصاعد حدة الخطاب ضد التواجد العسكري الأمريكي، قال المرشد الإيراني إن المنطقة "لن تشكل بعد اليوم درعاً" للقواعد العسكرية الأمريكية، مشدداً على أن واشنطن "لن يكون لديها ملاذ آمن" لممارسة ما وصفه بـ "نشر الشر" أو إقامة قواعدها العسكرية في المنطقة مستقبلاً.

نحو نظام إقليمي جديد

وشدد خامنئي على أن "الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ومترابطة"، مؤكداً أن هذه العناصر ستكون الركيزة الأساسية في صياغة "النظام الجديد للمنطقة والعالم"، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

دعوة لـ "تكتل إسلامي"

وفي سياق تعزيز التضامن الإقليمي، دعا المرشد الإيراني الدول الإسلامية إلى تكثيف جهود التقارب وتطوير آليات التعاون بينها. وأوضح أن بناء "صداقات متينة وشراكات استراتيجية" بين دول العالم الإسلامي هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والازدهار للأمة، وضمان أمنها واستقرارها بعيداً عن القوى الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، ومساعي إيران لتعزيز نفوذها عبر ترسيخ مفهوم "الأمن الإقليمي الجماعي" كبديل للوجود الأمريكي.