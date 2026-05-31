نتنياهو يعلن أرقاماً جديدة عن قتلى حزب الله ويتوعد بتوسيع العمليات في لبنان والمنطقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قتلت 700 عنصر من حزب الله خلال شهر أيار/مايو الجاري فقط، مشيراً إلى أن إجمالي قتلى الحزب منذ آذار/مارس الماضي بلغ 8 آلاف.

وقال نتنياهو إنه وجّه الجيش الإسرائيلي إلى توسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان، مضيفاً أن التعليمات الحالية تركز على “تعميق العمليات وإحكام السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله”.

وأضاف أن “احتلال الشقيف يمثل مرحلة إضافية في السياسة الإسرائيلية”، مؤكداً أن إسرائيل “تعمل على عدة جبهات تشمل سوريا وغزة ولبنان، مع إقامة مناطق عازلة”.