خمسة قتلى في انفجار قنبلة في إندونيسيا يرجّح أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أربيل (كوردستان24)- انفجرت قنبلة يُشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت بيت في قرية صيد إندونيسية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو عشرين، وفق ما أعلنت الشرطة الاثنين.

ووقع الانفجار بعد ظهر الأحد في إقليم بابوا في شرق إندونيسيا الذي يشهد حركة تمرّد، وتسبب بكرة من اللهب تلتها سحابة دخان كثيفة، بحسب لقطات لوسائل إعلام محلية.

وأسفر الحادث عن تدمير تسعة بيوت.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "يُشتبه في أن يكون مصدر الانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية".

وما زال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، وتلقى 19 شخصا علاجات من إصابات طفيفة، بحسب المصدر.

وأضاف "سنقدم تحديثات إضافية بمجرد اكتمال عمليات البحث".

وكانت إندونيسيا ساحة معارك رئيسية خلال الحرب العالمية الثانية بين اليابان وقوات الحلفاء.

AFP