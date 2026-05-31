مؤسسة شؤون الألغام للمواطنين: لا تخاطروا بحياتكم من أجل "سيلفي" أو "لايك"

أربيل (كوردستان 24)- أثارت ظاهرة التقاط صور "السيلفي" وتسجيل مقاطع الفيديو بالقرب من حطام الصواريخ والطائرات المسيرة، استنفار مؤسسة شؤون الألغام في أربيل، حيث وجهت المؤسسة تحذيراً شديد اللهجة للشباب وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، دعتهم فيه إلى عدم التضحية بحياتهم من أجل كسب "الإعجابات" (Likes).

وفي يوم الأحد، 31 ایار/مايو 2026، أصدرت المديرية العامة لشؤون الألغام بياناً حذرت فيه المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من مخاطر الاقتراب من المخلفات الحربية، وبالأخص الصواريخ والطائرات المسيرة التي لم تنفجر بعد، لا سيما في المناطق الجبلية والحدودية.

وبهذا الصدد، صرح علي عبد الرحمن، المدير العام لشؤون الألغام، قائلاً: "بسبب التوترات الأخيرة، نشأ خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين".

كما انتقد بشدة الأشخاص الذين يدخلون حقول الألغام ومواقع سقوط الصواريخ بهدف التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات، مؤكداً أنه لا يجوز جعل السلامة العامة ضحيةً للسعي وراء "الإعجابات" وصناعة المحتوى المؤقت لمنصات التواصل الاجتماعي.

وحذرت المديرية من أنه في حال عدم التزام المواطنين بالتعليمات، ستضطر المؤسسات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة من أجل الحفاظ على السلامة العامة.

وفي الوقت ذاته، نشرت المؤسسة ثلاث تعليمات أساسية لحماية المواطنين، وهي:

- منع الاقتراب من أي جسم مشبوه أو تصويره.

- الابتعاد عن المناطق المجهولة والوديان.

- الإبلاغ السريع لمؤسسة الألغام عبر الخط الساخن (182) عند رؤية أي مخلفات حربية.



ووجه المدير العام لشؤون الألغام رسالة مؤثرة للشباب قال فيها: "في عالم الألغام والمتفجرات، غالباً ما يكون الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، ولا توجد فرصة ثانية؛ لذا يجب ألا تؤدي لحظة واحدة من اللامبالاة إلى فقدان الحياة".