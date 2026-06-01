ترامب يعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومنع التصعيد تجاه بيروت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختراق دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً توصل الأطراف إلى اتفاق لوقف العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وضمان عدم تقدم القوات العسكرية نحو العاصمة بيروت.

اتصال "مثمر" مع نتنياهو وتراجع للقوات

وفي تدوينة له عبر منصته للتواصل الاجتماعي، كشف ترامب عن إجرائه اتصالاً وصفه بـ"المثمر للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح ترامب أنه تم الاتفاق على عدم إرسال أي قوات عسكرية إلى بيروت، مشيراً إلى أن "أي قوات كانت في طريقها إلى هناك قد تم سحبها بالفعل".

قنوات اتصال مع حزب الله

وفي خطوة لافتة، أشار ترامب إلى أنه أجرى "اتصالاً جيداً جداً" مع حزب الله عبر "ممثلين رفيعي المستوى". وبحسب ما ذكر الرئيس الأمريكي، فقد وافق الحزب على وقف شامل لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية.

بنود التهدئة

ووفقاً لما نشره ترامب، فإن جوهر الاتفاق يعتمد على الالتزامات التالية:



-وقف إطلاق النار: توقف كافة عمليات القصف والاشتباك من الطرفين.

-عدم الاعتداء المتبادل: التزام إسرائيل بعدم مهاجمة حزب الله، مقابل التزام الحزب بعدم مهاجمة إسرائيل.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث يضع هذا التدخل من قبل الرئيس ترامب حداً لمخاوف توسع رقعة الحرب لتشمل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل مباشر.



