ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة "بوتيرة سريعة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 1 حزیران/ یونیو 2026، إن المحادثات مع إيران تسير بخطى سريعة، على الرغم من تقرير وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الذي أفاد بأن طهران أوقفت المحادثات احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وقال ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!"، وذلك بعد وقت قصير من نشره منشورًا آخر يفيد بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف الهجمات.



