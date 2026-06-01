إيران تقرر تعليق تبادل الرسائل مع واشنطن وتلوح بتصعيد في الممرات المائية

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الفريق المفاوض الإيراني قرر وقف عمليات "الحوار وتبادل النصوص عبر الوسطاء" مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار احتجاجاً على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن الجانب الإيراني يربط استئناف التواصل بوقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان وغزة، واشتراط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التي تم شغلها في الأراضي اللبنانية.

وأكدت المصادر الإيرانية أنه "لن يكون هناك أي حوار" ما لم يتم الاستجابة لمطالب طهران وقوى "محور المقاومة" في هذا الشأن. في سياق متصل، أشار التقرير إلى وجود توجه لدى القوات المسلحة الإيرانية وحلفائها في المنطقة لتوسيع نطاق المواجهة عبر فتح جبهات جديدة.

وتضمنت هذه التوجهات التلويح بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وتفعيل العمليات في جبهات أخرى من بينها مضيق باب المندب، وذلك رداً على التحركات الإسرائيلية ودعم حلفائها. يُذكر أن هذا التصعيد في الموقف الإيراني يأتي في ظل تعثر جهود التهدئة، واعتبار طهران أن شروط وقف إطلاق النار قد تم انتهاكها في مختلف الجبهات، لا سيما على الساحة اللبنانية.