طهران تواصل دراسة مسودة الاتفاق مع واشنطن ولم ترسل ردها الرسمي بعد

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر مطلع بأن السلطات الإيرانية لا تزال تدرس وتناقش في طهران النص النهائي لمسودة التفاهم المحتمل بين إيران والولايات المتحدة الرامي إلى إنهاء الحرب، مؤكداً أنه لم يتم إرسال أي رد رسمي حتى هذه اللحظة.

وفي تصريحات أدلى بها لـ "وكالة مهر للأنباء"، أوضح المصدر المقرب من فريق التفاوض الإيراني أن ما وصفه بـ "التاريخ من عدم الالتزام الأمريكي" و"التشكك التاريخي" دفع الجانب الإيراني إلى التعامل بصرامة شديدة مع بنود النص المقترح.

وأشار المصدر إلى أن التوجه الإيراني الحالي يركز على ضمان تحقيق "نفع حقيقي" وملموس من أي اتفاق، مبيناً أن التجربة السابقة مع الطرف الآخر جعلت طهران تضع "الإجراءات التنفيذية الملموسة" ومبدأ "قابليّة العودة عن الالتزامات" كركائز أساسية لأي موافقة.

وأضاف المصدر لـ "مهر" مقاربة تعكس طبيعة المخاوف لدى الطرفين، قائلاً: "إن الولايات المتحدة قلقة من استمرار الحرب بعد أن أنفقت الكثير فيها دون تحقيق نجاح يذكر، في حين تشعر إيران بالقلق تجاه طبيعة الاتفاق نفسه نتيجة تجاربها السابقة مع عدم الوفاء بالعهود".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية الموقف النهائي لطهران بشأن مقترحات إنهاء التصعيد في المنطقة.