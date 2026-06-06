يان بريم: مستمرون في دعم استقرار إقليم كوردستان

القنصل الفرنسي لـ "كوردستان 24": باريس حليف تاريخي وحقيقي للإقليم

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أربيل (كوردستان24)- أعلن القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان بريم، أن باريس، بصفتها حليفاً تاريخياً وحقيقياً، تواصل دعم استقرار الإقليم في ظل الموجة الجديدة من التوترات التي تشهدها المنطقة. كما أشاد بحكمة القيادة السياسية الكوردستانية في اتباع سياسة الحياد تجاه الحرب مع إيران، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل الأزمات.

وفي تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24" اليوم السبت، 6 حزيران/يونيو 2026، أشار يان بريم إلى أن إقليم كوردستان يواجه تحديات أمنية ناجمة عن الحرب مع إيران، مشدداً على أن فرنسا، كصديق وحليف مقرب، تسخر كل جهودها لحماية أمن الإقليم.

وقال بريم: "نحن شركاء وحلفاء تاريخيون حقيقيون، وكما رأيتم، فقد قدمنا تضحيات بلغت حد فقدان أحد جنودنا في هذا السبيل، وهو ما يعد دليلاً قاطعاً على التزامنا بحماية كوردستان".

وأعرب القنصل الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ للتضحيات والبسالة التي أبدتها قوات البيشمركة. كما سلط الضوء على دور القادة السياسيين في إقليم كوردستان قائلاً: "لقد ساهم موقف قيادة الإقليم بشكل كبير في خفض حدة التوترات؛ إذ بعثوا برسائل حياد واضحة في هذه الحرب، وهي خطوة هامة وصحيحة للغاية".

وبخصوص الملف النووي الإيراني والصراعات الإقليمية، شدد يان بريم على أن موقف فرنسا ثابت، ويتمثل في ضرورة خفض التصعيد وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن "الحل الجذري لكافة التحديات، ولا سيما الملف النووي الإيراني، يجب أن يكون سياسياً ودبلوماسياً حصراً".

وفي ختام حديثه، ثمن القنصل العام الفرنسي دور باكستان وجميع الأطراف التي تعمل كوسطاء لإيجاد حلول سلمية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.