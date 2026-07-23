أزمة الملاحة: تنديد دولي واضطراب في حركة العبور عبر البحر الأحمر وهرمز

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أربيل (كوردستان24)- تشهد الممرات المائية الحيوية في المنطقة حالة من التوتر الشديد إثر تصاعد الهجمات على سفن الشحن، ما أثار موجة تنديد دولي وأدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وتغييرات في التمركزات العسكرية الإقليمية.

تنديد بريطاني وهجمات حوثية

أدانت المملكة المتحدة بشدة، اليوم الخميس 23 تموز/یولیو 2026، الهجمات التي شنها الحوثيون على ناقلتي نفط مرتبطة بالسعودية، معتبرة أن هذه "الأفعال المتهورة" تسببت في ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتُهدد بكارثة بيئية واستقرار المنطقة. وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها: "نتضامن مع السعودية، ونحض الحوثيين على التوقف عن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي".

يأتي هذا الموقف بعد إعلان الحوثيين استهداف ناقلتي النفط "إنسيليا" و"ليلى" بدعوى خرق الحصار البحري المفروض على المملكة. وأكد مصدر سعودي رسمي أن الناقلة "إنسيليا"، التي كانت تحمل 730 ألف برميل من النفط الخام من محطة ينبع، تعرضت لهجوم أدى لنشوب حريق على متنها.

تراجع حركة العبور في البحر الأحمر وهرمز

ميدانياً، كشفت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في الاستخبارات البحرية عن تباطؤ ملحوظ في حركة الملاحة؛ حيث عبرت 18 سفينة فقط مضيق باب المندب بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم، مقارنة بـ 26 سفينة يوم الأربعاء. وبالرغم من الهجمات، استأنفت ناقلتان عملاقتان رحلتهما نحو الصين بعد توقف مؤقت إثر التهديدات.

وفي الطرف الآخر من شبه الجزيرة العربية، سجل مضيق هرمز أدنى مستوياته الملاحية منذ مطلع مايو الماضي نتيجة الأعمال العدائية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت صور الرادار التابعة لشركة "ويندوارد" قيام نحو 20 سفينة بإطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها قرب المضيق لتجنب الرصد في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.

تحركات عسكرية ألمانية

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية سحب كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة الإمداد "موزل" من منطقة البحر الأحمر إلى البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة. وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى "الوضع السياسي المتقلب" في المنطقة، بعد أن كانت السفن قد أُرسلت سابقاً للقيام بمهام تأمين محتملة في مضيق هرمز.

تأتي هذه التطورات لتضع أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة الدولية أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل استمرار المواجهات الميدانية والضغوط السياسية الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع في الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.



المصدر: وکالات