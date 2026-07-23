فينيسيا تفرش السجاد الأحمر لفيلم جديد للمخرج هلكوت مصطفى

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أربيل (كوردستان24)- للمرة الأولى، يشارك أحدث أعمال السينمائي الكوردي "هلكوت مصطفى" في الدورة الـ83 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في إيطاليا، حيث سينافس على جوائز المهرجان.

اليوم الخميس، 23 تموز 2026، أعلن مهرجان فينيسيا، الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي في العالم، خلال مؤتمر صحفي عن أسماء الأفلام المشاركة في دورة هذا العام، وقد تم اختيار فيلم (لن ترى الجنة إذا قتلتك امرأة) كأحدث أعمال هلكوت مصطفى.

يروي الفيلم قصة فتاة "قناصة" من قوات البيشمركة، تدخل سراً بين مسلحي تنظيم داعش لإنقاذ أختها الصغيرة. ويقدم الفيلم صورة شاعرية لامرأة من البيشمركة لا تنحني أمام الظلام.

وعن هذا الإنجاز، صرح كاتب ومخرج الفيلم هلكوت مصطفى قائلاً: "أنا سعيد جداً لأن العرض العالمي الأول لفيلمي الجديد سيكون في فينيسيا؛ هذا الفيلم يظهر شجاعة وصمود المرأة الكوردية للعالم." وأشار أيضاً إلى أنه أجرى مقابلات مع العديد من نساء البيشمركة اللواتي حاربن ضد داعش من أجل كتابة السيناريو.

الفيلم من إنتاج شركة (هينە فیلم - Hene Film) النرويجية، وبالتعاون مع النرويج، السويد، الإمارات العربية المتحدة، وإقليم كوردستان.

يُذكر أن هلكوت مصطفى، وهو من جنوب كوردستان ومقيم في النرويج، قد نال شهرة دولية واسعة سابقاً من خلال فيلمه السينمائي (كلاسيكو) والفيلم الوثائقي (إخفاء صدام حسين)، حيث كان الأخير من بين أكثر الأفلام الوثائقية مشاهدة في تاريخ السينما العربية.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الـ83 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 2 إلى 12 أيلول 2026 في مدينة فينيسيا الإيطالية، حيث سيفتح الفيلم الكوردي نافذة جديدة لتعريف النقاد والجمهور العالمي بالسينما الكوردية.