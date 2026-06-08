مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع قائد بعثة الناتو تعزيز التعاون الأمني والتدريبي

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أربيل (كوردستان24)- عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين8 حزیران/یونیو 2026، اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق رامون أرمادا فاسكيز، وذلك من موقعه المؤقت في مدينة نابولي الإيطالية.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين العراق وبعثة الناتو بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز القدرات الأمنية العراقية.

وأكد الأعرجي خلال الاجتماع أهمية مواصلة الشراكة مع بعثة الناتو في مجالات التدريب والاستشارة، فضلاً عن التعاون في ملفات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني، بما يعزز جهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيراً إلى أن بعثة الناتو في العراق هي بعثة استشارية وتدريبية تهدف إلى دعم القدرات الوطنية.

كما شدد مستشار الأمن القومي على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في معالجة الأزمات والتحديات الراهنة.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو في العراق استمرار دعم الحلف للعراق في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفقاً للاستراتيجيات والأولويات التي تضعها الحكومة العراقية، وبما يتوافق مع احتياجات المؤسسات الأمنية العراقية.