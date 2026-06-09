الحكومة الإيرانية: لبنان وإيران لا يقاتلان نيابة عن بعضهما بعضاً

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أربيل (كوردستان24)- فيما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب الاتفاق مع طهران، جددت إيران التأكيد على أنها ماضية في استيفاء حقوق الشعب الإيراني سواء عبر الدبلوماسية أو القدرات العسكرية.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء 9 حزیران/یونیو 2026، أن "مساري الدبلوماسية واستخدام القدرات الدفاعية سيسخران لاستيفاء حقوق الشعب".

كما اعتبرت أن "إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد إضعافهما". وشدد على أن "إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضاً، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر".

أتت تلك التصريحات بعدما أكد ترامب في وقت سابق اليوم أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية. وقال في تصريحات للصحافيين من مطار جون كينيدي في نيويورك "قد تكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران خلال أيام قليلة". كما اعتبر أن الحصار الاقتصادي على الموانئ الإيرانية أفضل من الخيار العسكري. ورأى أن الاتفاق النووي السابق مع طهران كان فشلاً ذريعاً، حسب وصفه.

كما جاءت مواقف الحكومة الإيرانية بعدما شدّدت القوات المسلحة الإيرانية أمس الاثنين، مع إعلانها وقف ضرباتها على إسرائيل بعد تصعيد بين الطرفين هو الأوّل منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، على أنه "في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيتم اتخاذ إجراءات أشدّ من ذي قبل".



المصدر: وکالات