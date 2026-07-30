واشنطن تفرض عقوبات على ستة كيانات دولية لدعمها شبكة النقل الجوي الإيرانية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت ستة كيانات وأفراد موزعين في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، بتهمة تقديم الدعم والخدمات اللوجستية لطهران.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه العقوبات تركزت على جهات توفر الدعم لشركة "ماهان" الجوية، التي تتهمها واشنطن بتسهيل عمليات نقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. كما شملت الإجراءات شركة "دادينغار ستارت أب ستوديو"، والتي وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها شركة واجهة تعمل على دعم عمليات الاستهداف العسكري عبر البحث عن مواقع المعدات الأمريكية والإسرائيلية.

ووجهت الولايات المتحدة دعوة إلى المجتمع الدولي، والشركات التي تتعامل مع شركة "ماهان" أو أي شركات طيران إيرانية خاضعة للقيود، بضرورة إدراك المخاطر القانونية والمالية المترتبة على استمرار هذا التعاون. وأكد البيان أن واشنطن ماضية في "كشف وتعطيل" الشبكات التي تزود طهران بالأدوات والمعلومات التي تُستخدم لتهديد الاستقرار الإقليمي.

وتعود جذور الإجراءات الأمريكية ضد شركة "ماهان" إلى عام 2011، حيث فُرضت عليها عقوبات بتهمة تقديم الدعم الميداني، لتمتد لاحقاً لتشمل شبكة واسعة من الأفراد والشركات المرتبطة بها في عدة دول، وذلك ضمن استراتيجية واشنطن لعرقلة البنية التحتية الداعمة للخدمات اللوجستية الإيرانية.

في المقابل، ترفض طهران هذه الاتهامات والقيود المفروضة، وتعتبر العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران المدني والشركات التابعة لها جزءاً من سياسة "الضغط القصوى" التي تستهدف الاقتصاد الإيراني والقطاعات الحيوية في البلاد.