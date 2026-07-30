العبودي: جهات تحاول جرّ العراق إلى الصراعات.. والناتو يقترح حواراً رفيع المستوى في بروكسل

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، عن وجود مساعٍ من قبل بعض الأطراف لجرّ العراق إلى صراعات "لا تخدم مصالحه الوطنية"، مؤكداً إصرار الحكومة الاتحادية على ترسيخ الاستقرار وتطوير علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاءت تصريحات العبودي خلال اتصال هاتفي تلقاه من مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات، كريستيان باك، بحثا خلاله استمرار التعاون والشراكة بين بغداد والحلف في الملفات المشتركة، بحسب بيان لمكتب مستشار الأمن القومي.

وذكر البيان أن المسؤول في الناتو اقترح عقد الجولة المقبلة من "الحوار الدبلوماسي رفيع المستوى" في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة تطوير آفاق الشراكة بين الجانبين.

من جانبه، أوضح العبودي أن حكومة علي الزيدي تمتلك رؤية شاملة لإدارة البلاد وتعزيز التعاون مع الناتو، خاصة في مجالات الاستشارة والتدريب التي تقدمها قوات الحلف للأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، مشدداً على أن الحكومة متمسكة بنهج السلام والإعمار رغم محاولات بعض الأطراف إقحام البلاد في نزاعات إقليمية.

بدوره، هنأ كريستيان باك العبودي بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، معرباً عن رغبة حلف الناتو في عودة بعثته إلى العراق، ومؤكداً اعتزاز الحلف بالشراكة القائمة مع الحكومة العراقية.