أوكرانيا: مقتل عائلة من 10 أفراد في قصف روسي وزيلينسكي يؤكد استخدام صواريخ كورية شمالية

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أربيل (كوردستان 24)- تعرضت مدينة كريفي ريخ في شرق أوكرانيا، اليوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير 2025، لهجوم صاروخي روسي عنيف أسفر عن تدمير منزل عائلي بالكامل، وسط مخاوف من مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة، في وقت أكد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم نُفذ بأسلحة زودتها كوريا الشمالية لروسيا.

وأوضح مسؤول في خدمات الطوارئ الأوكرانية أن السلطات أكدت مقتل ستة أشخاص حتى الآن، بينما يُعتقد أن الأربعة الآخرين قد فارقوا الحياة، ولا تزال الفحوصات الجنائية مستمرة لتحديد الهويات. وأشار المتحدث باسم خدمة الطوارئ في منطقة دنيبروبيتروفسك، سيري كوفطونيوك، إلى أن شدة الانفجار أدت إلى العثور على 17 "شظية بشرية" في الموقع، مؤكداً أن المؤشرات الأولية ترجح وفاة جميع مَن كانوا في المنزل لحظة الاستهداف.

وذكر زيلينسكي أن المنزل المستهدف يعود لعائلة "فورونوف"، المكونة من الأم أولينيا والأب أرتيم وسبعة أطفال وحفيد واحد، مشيراً إلى أن أصغر الضحايا يبلغ من العمر عاماً ونصف فقط. وأضاف أن الفحوصات الجارية ترجح استخدام صواريخ باليستية كورية شمالية في هذه الضربة التي حولت المنزل إلى ركام.

ووفقاً لبيانات سلاح الجو الأوكراني، أطلقت موسكو خلال الهجوم الليلي 74 صاروخاً و284 طائرة مسيرة، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض 55 صاروخاً و265 مسيرة منها. وفي العاصمة كييف، لجأ أكثر من 56 ألف شخص إلى محطات المترو التي تُستخدم كملاجئ، بعد سماع دوي انفجارات متتالية، فيما أسفر القصف عن تدمير سوق شهير للمقتنيات القديمة ونشوب حرائق واسعة.

وفي مدينة لفيف الغربية، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج امرأة تبلغ من العمر 93 عاماً حية من تحت أنقاض مبنى مكون من خمسة طوابق. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت بولندا العثور على فوهة بعرض 10 أمتار ناتجة عن سقوط جسم غريب في حقل يبعد 80 كيلومتراً عن الحدود الأوكرانية، وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن الشظايا المكتشفة تعود لصاروخ روسي من طراز "Kh-101".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مجمعات صناعية عسكرية ومراكز اتصالات ولوجستيات تابعة للجيش الأوكراني. وجدد زيلينسكي مطالبته بزيادة إمدادات الدفاع الجوي، لافتاً إلى نقاشات سابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. يذكر أن الشهر الماضي سجل أعلى معدل لوفيات المدنيين في أوكرانيا منذ نيسان/أبريل 2022 نتيجة تكثيف الهجمات الصاروخية.





المصدر: وکالات