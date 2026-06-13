عطل فني يوقف الخدمات الرقمية وأجهزة الصراف الآلي في عدة بنوك إيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بوقوع اختلال مفاجئ ومتزامن في الخدمات المصرفية لعدد من البنوك الكبرى في البلاد، شمل المنصات الرقمية وبعض أجهزة الصراف الآلي (ATM).

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" أن العطل طال بنوك "ملي"، و"تجارت"، و"صادرات"، و"تنمية الصادرات"، حيث توقفت تطبيقات الهواتف المحمولة والخدمات عبر الإنترنت عن العمل بشكل مفاجئ بعد فترة من الاستقرار الصباحي.

من جانبه، أكد أمين مجلس تنسيق البنوك، علي رضا قيطاسي، وقوع هذه الاختلالات، مشيراً إلى أن الأقسام الفنية في البنوك المتضررة بدأت على الفور فحص أسباب المشكلة والعمل على معالجتها، داعياً العملاء إلى التريث لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتزايدت التكهنات حول طبيعة هذا العطل المتزامن، حيث أشار مراقبون وتقارير غير رسمية إلى احتمالية تعرض الأنظمة المصرفية لهجوم سيبراني استهدف البنية التحتية الرقمية لهذه البنوك، وهو ما لم تؤكده أو تنفه السلطات الرسمية حتى الآن، والتي اكتفت بوصف الأمر بـ "الخلل الفني" الذي يجري التحقيق في أسبابه.

ولم يصدر حتى الآن بيان تفصيلي يحدد الأسباب التقنية الدقيقة لهذا التوقف، فيما أكدت العلاقات العامة في البنوك المعنية أن الفرق التقنية تعمل لضمان عودة النظام العملياتي إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.