وكالة فارس الإيرانية: طهران لم تتّخذ قراراً نهائياً بشأن الاتفاق مع واشنطن

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أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس القريبة من المحافظين أن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني" أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشان بروتوكول الاتفاق المقترح خلال المفاوضات".

ويثير الاتفاق معارضة بعض التيارات المتشددة الرافضة تقديم تنازلات وخصوصا في ما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز.

ودخلت الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران منعطفاً حاسماً مع تسارع المؤشرات الدبلوماسية نحو إبرام "مذكرة تفاهم" سياسية وأمنية شاملة، تهدف إلى نزع فتيل التوتر الذي خيّم على المنطقة لأشهر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن التوقيع على الاتفاق مع إيران بات مقرراً يوم الأحد، واصفاً إياه بـ "الجدار" الذي سيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي للأبد.

وأكد ترمب أن الثمرة الفورية لهذا الاتفاق ستكون إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

مشيراً إلى أن إدارته ستعمل في الوقت المناسب على استخراج ما وصفه بـ "الغبار النووي" المدفون تحت الأرض لتدميره.

وشدد ترامب على أن هذا الاتفاق يختلف جذرياً عن اتفاق أوباما، مؤكداً عدم تبادل أي أموال نقدية في هذه المرحلة.

معتبراً أن إيران لم تعد ترغب في السلاح النووي، وأن علاقة واشنطن الحالية بطهران "أفضل بكثير" من أي وقت مضى.

من جانبها، أكدت إسلام آباد استكمال الترتيبات لاستضافة مراسم توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو.

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن الطرفين توصلا إلى "النص النهائي"، مؤكداً أن الاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى.