ترامب يصدر أوامر بشن هجمات عسكرية جديدة على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامر بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، بهدف زيادة الضغوط على طهران لدفعها إلى الاستسلام أو العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن العمليات العسكرية قد تبدأ في أقرب وقت، وتحديداً خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وتستمر لعدة أيام.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين يوم الجمعة بنية إدارته استئناف الضربات العسكرية المكثفة.

معرباً عن اعتقاده بأن توجيه ضربات قوية لإيران سيؤدي إلى إضعاف النظام وتراجعه عن مواقفه.

وتشهد التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران تصاعداً ملحوظاً عقب انهيار اتفاق إعلان وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 تموز/يوليو الماضي.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات استهدفت قواعد عسكرية ومرافق مرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة والقوات البحرية الإيرانية.

فيما ردت إيران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة وإثارة التوترات في مضيق هرمز.

وفقاً لتقارير إعلامية، تدرس الإدارة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل خيارات إضافية لتشديد الضغط، تشمل فرض عقوبات أشد وعزلاً اقتصادياً عبر الرقابة الصارمة على المنافذ الحدودية البرية، إضافة إلى استهداف بنى تحتية لقطاع الطاقة والتجهيز لجولات جديدة من الغارات الجوية.

في المقابل، تؤكد طهران تمسكها بحق الرد على أي استهداف عسكري، بينما أبدت إسرائيل استعدادها للمشاركة في أي عملية عسكرية في حال طلبت واشنطن ذلك.