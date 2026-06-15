ترامب يعلن فتح "هرمز" الجمعة.. وواشنطن تنفي الإفراج عن أي أرصدة إيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 15 حزیران/یونیو 2026، أن مضيق هرمز سيكون "مفتوحاً بشكل كامل" بحلول يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع الموعد المقرر لتوقيع اتفاق السلام مع إيران في مدينة جنيف السويسرية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها فور وصوله إلى مدينة "إيفيان" الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وإلى جانبه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار ترامب إلى أن نص الاتفاق المبرم مع طهران قد يُنشر للعلن "بعد يوم الجمعة"، عقب إتمام مراسم التوقيع الرسمي.

وفي مقابل هذه الأجواء التفاؤلية بشأن الملاحة الدولية، سعت واشنطن إلى وضع حد للتقارير التي تحدثت عن مكاسب مالية فورية لطهران.

ونفى مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، صحة الأنباء التي روجت لإفراج واشنطن عن أرصدة إيرانية مجمدة بموجب الاتفاق الحالي.

وردّاً على سؤال حول حجم الأموال التي تم تحريرها، أجاب المسؤول بكلمة واحدة: "صفر"، مؤكداً أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لم تُفرج عن أي أصول مجمدة حتى هذه اللحظة، نافياً بذلك بشكل قاطع التقارير الإيرانية التي تحدثت عن تدفقات نقدية وشيكة.

يأتي هذا التباين في التصريحات ليسلط الضوء على الحذر الأمريكي في تنفيذ الشق المالي من "مذكرة التفاهم"، في وقت يركز فيه ترامب على المكاسب الميدانية المتمثلة في إنهاء حصار الموانئ وضمان حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.



المصدر: وکالات