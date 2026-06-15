السفن الإيرانية تكسر الطوق.. ومؤشرات على أن الحصار البحري الأمريكي قد تم رفعه

منذ ساعة

نشرت وكالة فارس للأنباء الیوم الاثنین 15 حزیران/یونیو 2026، تقريراً أفادت فيه بعبور عدة سفن إيرانية خط الحصار البحري الأمريكي دون أي عوائق ملاحية، في تطور وُصف بأنه نهاية عملية للقيود المفروضة على حركة الملاحة الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن بيانات الملاحة البحرية، أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة من طراز (VLCC) عبرت بنجاح منطقة الحصار من المياه الدولية وهي في طريقها الآن نحو الموانئ الإيرانية.

كما أشارت الوكالة إلى عبور سفينة أخرى محملة بالمدخلات الحيوانية (الأعلاف) لذات المنطقة متجهة صوب البلاد.

وعلى مستوى حركة التصدير، أوضحت "فارس" أن ناقلة محملة بالنفط الإيراني تمكنت من اجتياز بحر عمان وخط الحصار، وهي تواصل طريقها حالياً نحو وجهتها الدولية المحددة دون أي اعتراض.

وبناءً على هذه التطورات المتسارعة التي نقلتها الوكالة، يبدو أن الحصار البحري الأمريكي على إيران قد تم رفعه بشكل غير معلن، حيث باتت السفن الإيرانية، سواء تلك المحملة بالسلع الأساسية أو المتجهة لتصدير الخام، تتحرك بحرية تامة وتتجاوز الخطوط التي كانت توصف بالسابق بأنها مناطق محاصرة.