مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش اليوم ملفات القمح وتقاعد مجالس المحافظات

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أربيل (كوردستان 24)- تعقد رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، اجتماعاً اعتيادياً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، للبحث في عدد من الملفات الحيوية المدرجة على جدول أعماله.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات أن الاجتماع سيتمخض عن مناقشة ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: ملف تسويق القمح: يتصدر الاجتماع بحث آليات استلام الحكومة الاتحادية لمحصول القمح من مزارعي الإقليم للموسم الحالي، وذلك ضمن الخطة السنوية الشاملة، مع التركيز على تذليل العقبات ووضع الحلول المناسبة لضمان حقوق المزارعين.



ثانياً: حقوق أعضاء مجالس المحافظات: سيتم حسم ملف إحالة أعضاء مجالس محافظات الإقليم إلى التقاعد، وذلك للذين استوفوا الشروط القانونية من حيث السن القانوني وعدد سنوات الخدمة.



ثالثاً: إصلاح نظام الدعم الغذائي: يناقش المجلس حصر الاستفادة من "السلة الغذائية" (الممولة من النفقات السيادية عبر وزارة التجارة الاتحادية) بفئة ذوي الدخل المحدود، وإيقاف شمول أصحاب الدخل المرتفع بها، في خطوة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه.