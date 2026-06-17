كشف تفاصيل "اتفاق التهدئة" بين واشنطن وطهران: فتح مضيق هرمز وتعهدات نووية متبادلة

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أربيل (كوردستان24)- نشرت شبكة CNN الإخبارية، اليوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، النص الكامل للاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يهدف إلى نزع فتيل الأزمة وإنهاء حالة الصراع بين الطرفين.

وتحدد بنود الاتفاق المبادئ الأساسية لوقف إطلاق النار بين الخصمين اللدودين، وتتضمن التزاماً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل تقديم تسهيلات مالية لإيران. كما نصت الوثيقة على تجديد طهران لالتزامها الصارم بعدم السعي لإنتاج أو امتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف.

تفاصيل مذكرة التفاهم



وعلى الرغم من أن "مذكرة التفاهم" المكونة من 14 بنداً لم تصدر بصفة رسمية بعد، إلا أن CNN تمكنت من الحصول على نسخة منها عبر مسؤول أمريكي رفيع. وقد أكد صحة محتواها دبلوماسي مطلع شارك في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مصدرين دبلوماسيين آخرين على دراية واسعة بمسار المفاوضات السرية التي سبقت الاتفاق.

الجدول الزمني للتنفيذ



ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل، لتبدأ بعدها فترة زمنية مدتها 60 يوماً، مخصصة للتفاوض على البنود التقنية والتفصيلية للاتفاقية النهائية الشاملة.

وفيما يلي النص الكامل للاتفاق:

1-تُعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاءً فوريًا ودائمًا للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما. ويؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة والمواد المتبقية.

2- تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

3- تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بالتراضي.

4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعيد حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون مدة أقصاها 30 يومًا. يُحدد حجم حركة السفن بما يتناسب مع حجم حركة السفن قبل الحرب من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة أيضًا بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفور خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج إلى بحر عُمان وبالعكس في غضون 30 يومًا إلى حجمها قبل الحرب، مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق التقنية وتحييد الألغام من جانب إيران.

6- تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها من الطرفين لإعادة تأهيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها الاقتصادية، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي. وسيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يومًا.

7- تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات التي تواجهها جمهورية إيران الإسلامية حاليًا، وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، سواء كانت أولية أو ثانوية.

8- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تنتج أسلحة نووية أبداً. وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا الأخرى المتفق عليها بشأن البرنامج النووي، بما في ذلك احتياجات إيران النووية، سيتم تناولها بشكل وافٍ في اتفاق نهائي؛ وسيؤكد هذا الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة.

9- تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أنه ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، سيحافظان على الوضع الراهن: ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران أو تعزز قواتها في المنطقة.

10- تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابهها.

11- تتعهد الولايات المتحدة، في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لجمهورية إيران الإسلامية وإتاحتها بالكامل. وستُستخدم هذه الأموال، سواءً كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو محولة، لأي دفعة نهائية للمستفيد يحددها البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، وستكون متاحة للاستخدام بالكامل. وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة على هذا الأساس.

12- تتفق جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة على إنشاء آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق النهائي والالتزام به مستقبلاً.

13- بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وتلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 منها، واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يقتصر على المواد المتبقية فقط.

14- سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.