6 أطعمة خارقة تحميك من أمراض التقدم في العمر

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أربيل (كوردستان24)- مع التقدم في العمر، لم تعد التغذية مجرد وسيلة لتزويد الجسم بالطاقة، بل أصبحت الركيزة الأساسية للحفاظ على جودة الحياة والوقاية من الأمراض المزمنة. وفي تقرير حديث نشره موقع فيري ويل هيلث (Verywell Health)، حدد خبراء الصحة مجموعة من الأطعمة "الخارقة" التي تلعب دوراً محورياً في تقليل الالتهابات ومكافحة الإجهاد التأكسدي، مما يعزز القدرة على التقدم في السن بشكل صحي ومستدام.

إليك أبرز 6 أطعمة يوصي بها الخبراء لتعزيز طول العمر:

1. التوت: درع واقٍ للخلايا

تتصدر ثمار التوت والفراولة قائمة الأطعمة الصديقة للشباب، لغناها بالبوليفينولات وفيتامين سي. وتعمل هذه المركبات كمضادات قوية للأكسدة تمنع تلف الخلايا الناتج عن الجزيئات الضارة، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب، والسرطان، وألزهايمر، فضلاً عن دورها في تخفيف آلام التهاب المفاصل الشائع لدى كبار السن.

2. المكسرات: وقود الدماغ والعظام

بفضل احتوائها على أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الالتهاب، تُعد المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق عنصراً حيوياً لدعم الوظائف الإدراكية وصحة العظام. وأكدت الدراسات أن الانتظام في تناولها يساهم بشكل ملحوظ في خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وحماية خلايا الجسم من التدهور المرتبط بالعمر.

3. الشاي الأخضر: إكسير المناعة

يُعرف الشاي الأخضر بكونه أحد أقوى المشروبات المضادة للشيخوخة؛ نظراً لاحتوائه على الكاتيكينات. هذه المركبات لا تكتفي بتعزيز كفاءة الجهاز المناعي وتحسين الإدراك فحسب، بل أثبتت فعاليتها في الوقاية من أنواع متعددة من السرطانات، مثل سرطان الثدي، والكبد، والرئة، والبروستاتا.

4. زيت الزيتون البكر: قلب نظام البحر المتوسط

يُعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز حجر الزاوية في الأنظمة الغذائية الصحية عالمياً. فهو غني بالأحماض الدهنية المفيدة التي تحارب الالتهابات الداخلية، وتقي من التدهور المعرفي وأمراض القلب. وينصح الخبراء بضرورة إدراجه ضمن النظام اليومي لضمان الحصول على حصة كافية من أوميغا-3.

5. المأكولات البحرية: حماية للقلب والذاكرة

تُصنف الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، كمصدر رئيسي للبروتين وأحماض أوميغا-3. وكشفت دراسات واسعة النطاق أن النساء اللواتي يستهلكن الأسماك بانتظام سجلن معدلات وفاة أقل وأظهرن مقاومة أكبر للأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بفضل غناها بفيتامينات (أ، د) والكالسيوم.

6. الكركم: المحارب الطبيعي للالتهابات

بفضل مركب الكركمين النشط، يبرز الكركم كواحد من أقوى التوابل المضادة للشيخوخة. حيث يعمل الكركمين على إبطاء التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر ويحد من الالتهابات المزمنة، مما يجعله عاملاً مساعداً في الوقاية من الأمراض التي تظهر مع مرور السنين.

ويؤكد المختصون أن دمج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن هو الاستثمار الأمثل لصحة المستقبل، مشيرين إلى ضرورة الحصول على حصة يومية من أحماض «أوميغا-3» تتراوح بين 1.1 و1.6 غرام للبالغين، لضمان أداء مثالي للجسم والعقل.