الكويت تعلن قدرتها على رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع واحد

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن قدرة البلاد على رفع مستويات إنتاج النفط الخام لتصل إلى مليوني برميل يومياً في غضون أسبوع واحد فقط، في خطوة تمثل تعافياً سريعاً بعد الأزمة التي شهدتها المنطقة وأدت إلى تراجع حاد في الإمدادات.

وصرح الشيخ نواف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن المؤسسة تتوقع العودة بإنتاجها إلى حاجز المليوني برميل يومياً خلال أسبوع، مؤكداً أن استئناف حركة السفن التجارية الدولية إلى الموانئ الكويتية سيمهد الطريق لاستعادة مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.

وتأتي هذه التصريحات بعد تراجع كبير في الإنتاج الكويتي خلال الفترة الماضية، حيث سجل في شهر مايو الماضي نحو 573 ألف برميل يومياً، وهو مستوى يقل بكثير عن الطاقة الإنتاجية المعتادة للدولة العضو في منظمة "أوبك". ويعود هذا الانخفاض إلى إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود ممرات بديلة للتصدير، مما ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد الوطني.

وشكلت "مذكرة التفاهم" الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بارقة أمل لمنتجي النفط في الشرق الأوسط لاستعادة وتيرة الإنتاج والتصدير السابقة، والتي تقدر بنحو 13 مليون برميل يومياً للمنطقة ككل.

وكانت تقديرات سابقة لمسؤولين في القطاع النفطي الكويتي قد أشارت مطلع الشهر الجاري إلى أن البلاد قد تحتاج لنحو 12 أسبوعاً للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، إلا أن التوقعات الجديدة للشيخ نواف الصباح اختصرت هذه المدة بشكل كبير لتصبح أسبوعاً واحداً فقط.

يُذكر أن إغلاق مضيق هرمز جاء في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، حيث ردت طهران بإغلاق الممر الملاحي الحيوي أمام السفن التجارية، مما تسبب بصدمة كبرى للاقتصاد العالمي ورفع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية نتيجة تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.