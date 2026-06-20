طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، مشيرة إلى توقعات بتفاوت في درجات الحرارة وتصاعد للغبار في بعض المناطق، مع وصول درجات الحرارة إلى عتبة الـ 50 مئوية في الأقسام الجنوبية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً بوجه عام، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها في المناطق الوسطى والجنوبية. وسجلت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الأحد تبايناً ملحوظاً، حيث بلغت في دهوك 39، والسليمانية 40، وأربيل 41، ونينوى 42، بينما سجلت بغداد وديالى وبابل وكربلاء 46 درجة، ووصلت في البصرة وميسان وذي قار والمثنى إلى 48 درجة مئوية.

أما يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يستمر الطقس صحواً مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية بالأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، حيث تصل سرعتها إلى 30 كم/س، مما قد يتسبب بتصاعد غبار خفيف يؤدي لتراجع الرؤية الأفقية إلى (5-7) كم، في حين تبقى درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وحذرت الهيئة من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن تلامس حاجز الـ 50 درجة مئوية في بعض مناطق الجنوب. إلا أن هذا الارتفاع سيعقبه انخفاض ملموس يوم الأربعاء، حيث توقع البيان أن تنخفض درجات الحرارة بعدة درجات في عموم محافظات البلاد، مع بقاء الأجواء صحوة بشكل عام.