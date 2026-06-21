خلية الإعلام الأمني تعلن استهداف مضافة لـ"داعش" بضربتين جويتين في صحراء الأنبار

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد (21 حزيران)، عن تنفيذ ضربتين جويتين استهدفتا مضافة تابعة لتنظيم "داعش" في عمق صحراء محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وأوضحت الخلية في بيان لها، أن الضربتين نُفذتا في تمام الساعة 02:00 والساعة 02:20 من فجر اليوم، وجاءتا بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وأضاف البيان أن قوة عسكرية مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي والصنوف الساندة لها، بإمرة قائد الفرقة، انطلقت عقب الضربتين الجويتين لتفتيش الموقع المستهدف وتقييم الخسائر، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل والنتائج الميدانية لاحقاً.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها في تعقب الخلايا المتبقية للتنظيم وملاحقة عناصره في المناطق الوعرة والنائية، تفعيلاً لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.