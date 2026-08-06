ثلاثة قتلى في هجمات روسية على منطقة خاركيف الأوكرانية

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أربيل (كوردستان24)- قتل ثلاثة أشخاص في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد به حاكم المنطقة الخميس.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة بالاكليا الواقعة على خط الجبهة في منطقة خاركيف فيتالي كارابانوف إن الضربات التي أصابت منطقة سكنية أسفرت عن مقتل امرأتين ورجل.

ومن جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة سومي الواقعة أيضا في الشمال الشرقي سيرغي كريفوشينكو إن 13 شخصا أصيبوا في هجوم روسي بقنبلة موجهة.

وأصيب شخصان في هجوم روسي منفصل في منطقة دنيبروبتروفسك، وفقا لما أفاد أولكسندر غانجا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية.