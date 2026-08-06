مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل جنديين في جنوب لبنان، في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر في قتاله مع حزب الله المدعوم من إيران في هذه المنطقة، فيما تجري مفاوضات مع السلطات اللبنانية برعاية أميركية في روما.

وأفاد الجيش عن مقتل الجنديين في قوات الاحتياط الأربعاء في معارك في جنوب لبنان، مسجلا أولى خسائره منذ 28 حزيران/يونيو، بحسب موقعه الإلكتروني.

وكان الجيش أعلن الأربعاء استئناف غاراته على جنوب لبنان غداة انطلاق المحادثات في روما من أجل التوصل إلى وقف القتال، محمّلا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار.

وجاءت الضربات بعد إنذار إسرائيلي كان الأول من نوعه من أسابيع، بإخلاء قرية المنصوري.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان مقتضب "ردا على انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل منظمة حزب الله الإرهابية، بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات دقيقة في جنوب لبنان".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية منفصلة استهدفت مقبرة في جنوب لبنان.

وتقع المنصوري على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوب مدينة صور، ونحو عشرة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل، وتعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي مرات عدة، رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ حزيران/يونيو.

وكانت بلدية المنصوري أبلغت السكان في 22 حزيران/يونيو بإمكان العودة إلى القرية، لكنها طلبت منهم تجنب الجزء الواقع ضمن ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.

وتشير "المنطقة الأمنية" إلى شريط يمتد لنحو عشرة كيلومترات داخل جنوب لبنان تحتله القوات الإسرائيلية وتنفذ فيه عمليات نسف كبيرة.

AFP