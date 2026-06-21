مسرور بارزاني يُرسي حجر الأساس لجامع بارزاني الكبير في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع جامع بارزاني الكبير.

تعود الجذور الأولى لمشروع "جامع بارزاني الكبير" إلى عام 2023، عندما طرح رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، فكرة هذا الصرح الديني والثقافي.

ترجمت هذه الفكرة إلى واقع هندسي بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، وبمتابعة من وزير الأوقاف والشؤون الدينية، د. پشتیوان صادق، الذي كلف فريق "غراف" (Graph) المحلي بقيادة المهندس رشيد فتاح بوضع التصاميم المعمارية، ليتواصل التنفيذ خطوة بخطوة وإشراف مباشر من رئيس الوزراء.

يستهدف المشروع بالدرجة الأولى إحياء العمارة الكوردية التقليدية، وتجسيد الطبيعة الخلابة لبيئة كوردستان، وتخليد محطات التاريخ المجيد لحياة "بارزاني الخالد".

ومن المنظور الهندسي، تأسست الفكرة التصميمية لتعبّر بدقة عن الهوية القومية؛ حيث يحاكي المبنى الرئيسي للجامع شكل الخيمة الكوردية التقليدية المصنوعة من شعر الماعز الأسود، فيما صُممت المباني المحيطة والمرفقة على هيئة الخيام الكوردية العادية المتناغمة مع النقوش والزخارف التراثية.

مواصفات الجامع وأقسامه:

قاعة الصلاة الرئيسية: تتسع لـ 9,000 شخص، وتم بناؤها على تلة اصطناعية.

باحة وحدائق الجامع: تتسع لأكثر من 700,000 شخص.

قاعة المناسبات الدينية.

أكبر ساعة شمسية.

أكبر سجاد اصطناعي (مصنوع) على مستوى العالم.

أعلى بوابة على مستوى العالم.

4 مآذن: مع وجود مصاعد (أسانسير) لرؤية مدينة أربيل بالكامل.

أكبر قبة على مستوى العالم.

مكتبة ومكان لأكبر أرشيف للمخطوطات الكوردية والدينية.

قاعة مؤتمرات.

متحف خاص بالتاريخ والمخطوطات الكوردية.

مدرسة دينية.

صالة طعام عامة.

قاعة خاصة بالمناسبات الاجتماعية.

أكبر شلال اصطناعي وبحيرة اصطناعية.

أكبر حديقة عامة (بارك).

سوق خاص بالمستلزمات الدينية والكردية.

مواقف خاصة للسيارات."