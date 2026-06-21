المتحدّث باسم الحكومة العراقية: سيُكمل الزيدي تشكيلته الوزارية قبل زيارته إلى واشنطن

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي قرر رسمياً عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

مؤكداً عدم وجود أي تطلعات أو مشاريع لدى رئيس الوزراء لتأسيس حزب سياسي جديد.

وأوضح العبودي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأجندة الخارجية والداخلية للحكومة؛ مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في منتصف شهر تموز/يوليو المقبل لإجراء مباحثات رفيعة المستوى تتركز في مقدمنها على الملفات الاقتصادية الحيوية.

وأكد المتحدث أن النصف الأول من الشهر ذاته وقبيل الزيارة المرتقبة، سيشهد استكمال التعديلات وتشكيل الكابينة الوزارية للزيدي بشكل نهائي.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد العبودي على موقف بغداد الثابت بالترحيب بأي تقارب أو حلول دبلوماسية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

معتبراً أن نجاح مفاوضات البلدين يصب مباشرة في صالح تهدئة الأوضاع الإقليمية ونزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وفي الشأن الداخلي، أكد المتحدث أن الرؤية الأساسية للحكومة لفرض الاستقرار ترتكز على حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية فقط.

لافتاً إلى أن التغييرات والتدوير الوظيفي الذي شهدته القيادات الأمنية مؤخراً لا يندرج تحت إطار العقوبات أو التقصير، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث وضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية والأمنية.

واختتم العبودي المؤتمر بالإشارة إلى ملفي النزاهة والمالية، ناقلاً عن رئيس الوزراء تشديده على أن "الفساد يمثل التهديد الأكبر والوجودي لكيان الدولة والنظام السياسي في العراق".

كاشفاً في الوقت ذاته عن أن الحكومة تعكف على صياغة مسودة مشروع قانون موازنة عام 2027، على أن يتم تسليمها رسمياً إلى مجلس النواب في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل وفقاً للسياقات القانونية والدستورية.