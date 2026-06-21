غداً ولأغراض هندسية.. إغلاق طريق (گلي علي بيك) أمام السائقين بشكل مؤقت

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مرور سوران، اليوم الأحد 21 حزيران 2026، عن خطة لإغلاق جزئي ومؤقت لطريق "گلي علي بيك" يوم غدٍ الاثنين، وذلك لتنفيذ أعمال هندسية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث في المنطقة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الفرق الفنية ستبدأ بإنشاء شرائط التنبيه الاهتزازية (Rumble strips) عند المنعطفات الخطرة على طول الطريق، لضمان حماية أرواح السائقين وتقليل مخاطر الانزلاق أو السرعة الزائدة في تلك المواقع.

تفاصيل الإغلاق وحركة المرور:



وحددت المديرية الجدول الزمني وآلية التنقل خلال فترة العمل كما يلي:

1- توقيت العمل: تبدأ الفرق الهندسية مهامها في تمام الساعة 9:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 5:00 مساءً.

2- المسار المغلق: سيتم قطع الطريق أمام المركبات القادمة من أربيل باتجاه قضاء سوران عبر "گلي علي بيك"، وعلى السائقين استخدام طريق "بێخاڵ" (بيخال) كبديل رسمي خلال هذه الساعات.

3- المسار المفتوح: سيبقى الطريق مفتوحاً بشكل طبيعي أمام حركة السير المتوجهة صوب مدينة أربيل دون أي تغيير.



وفي ختام بيانها، دعت مديرية مرور سوران السائقين ومرتادي الطريق إلى التعاون التام مع مفارز المرور، والالتزام بالإرشادات المتبعة والتحلي بالصبر لحين إتمام الأعمال الهندسية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصب أولاً وأخيراً في مصلحة السلامة العامة.