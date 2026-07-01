إسرائيل تعلن البقاء "لفترة غير محدودة" في لبنان وسوريا وغزة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستواصل انتشارها في "مناطق أمنية" داخل أراضي لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكداً عدم وجود جدول زمني محدد للانسحاب من هذه الجبهات.

وخلال مراسم تأبينية لقتلى حرب لبنان عام 2006، أوضح كاتس أن بقاء الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق يهدف إلى تأمين البلدات الإسرائيلية وحمايتها من تهديدات "العناصر الجهادية"، مشدداً على أن هذا الوجود العسكري سيستمر "لفترة غير محدودة" لضمان الاستقرار الأمني.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليمات مشددة للجيش بتدمير كافة المنشآت التابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان. ووفقاً للمكتب الصحفي للحكومة، أكد نتنياهو خلال زيارة تفقدية للقوات ضرورة القضاء على البنية التحتية التي استُخدمت لشن هجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت الواقعة فوق الأرض وتحتها.

وعلى الجبهة السورية، تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في عمق الأراضي السورية، مبررة ذلك بمنع تموضع جماعات موالية لإيران قرب حدودها.

ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت، يوم الأحد، قرية "عابدين" في ريف درعا الغربي (منطقة حوض اليرموك)، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء ريفي درعا والقنيطرة، دون ورود تقارير فورية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وتعكس هذه التصريحات والتحركات توجهاً إسرائيلياً لتكريس واقع أمني جديد على حدودها الشمالية والجنوبية، عبر فرض مناطق عازلة والقيام بعمليات هدم واسعة للبنى التحتية العسكرية للفصائل المسلحة في الدول المجاورة.