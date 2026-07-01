تعيين الفنانة روزينا لاذقاني عضواً في مجلس الشعب السوري بقرار رئاسي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء "الثلث المكمل" للمجلس، والذين صدر قرار تعيينهم من قبل الرئيس أحمد الشرع، لتكتمل بذلك الهيكلية التشريعية للمجلس في مرحلته الحالية وفق النظام الانتخابي المؤقت.

وبموجب الإعلان الأخير، وصل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشعب إلى 210 أعضاء، يتوزعون بين 140 عضواً تم انتخابهم في وقت سابق (ما يعادل ثلثي المجلس)، و70 عضواً عيّنهم رئيس الجمهورية ضمن حصة "الثلث المكمل".

وشملت قائمة المعينين نخبة من الشخصيات ذات الخلفيات الأكاديمية والمهنية والاجتماعية المتنوعة، في خطوة تهدف إلى رفد المجلس بكفاءات اختصاصية.

سجلت المرأة حضوراً بارزاً في القائمة الجديدة، حيث ضمت 14 امرأة، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأعضاء المعينين. وشملت الأسماء النسائية كلاً من: (إسراء زهير المشهور، حنان إبراهيم البلخي، دعوة عبد الحميد الأحدب، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، عائشة محمد فهد الدبس، لارا فتحي قديد، مادونا سهيل بشارة، مرفت محمد صبحي توتو، نجوى بهجت قصاص، هدى عبد الباسط أتاسي، فاطمة عبد اللطيف اليوسف، وفاطمة محمد حيدر).

ومن أبرز المفاجآت التي حملتها التشكيلة الجديدة، ورود اسم الممثلة السورية المعروفة روزينا لاذقاني ضمن قائمة الثلث المكمل. وتُعد لاذقاني من الوجوه الشابة الصاعدة في الدراما السورية منذ تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2013، حيث اشتهرت بمشاركتها في أعمال جماهيرية واسعة مثل سلسلة "الهيبة"، ومسلسلات "شوق"، "مربى العز"، و"ولاد بديعة"، بالإضافة إلى رصيدها في السينما والمسرح.

يُذكر أن هذه التشكيلة تأتي في إطار ترتيبات سياسية ومؤسساتية جديدة تشهدها سوريا، حيث يعتمد النظام الانتخابي الحالي على دمج الآلية الانتخابية المباشرة مع آلية التعيين الرئاسي لضمان تنوع التمثيل داخل المؤسسة التشريعية.