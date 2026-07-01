القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن بحق مدير عام الضرائب الأسبق وزوجته

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، فيما حكمت على زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن الإدانة جاءت على خلفية جريمة غسل أموال، حيث أقدم المتهمان على حيازة واكتساب أموال بطرق غير قانونية واستثمارها في شراء عقارات. وأشار البيان إلى أن الزوجة تعمل موظفة في أحد المصارف الأهلية ببغداد، مؤكداً أن الأحكام صدرت وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وبدلالة مواد الاشتراك الواردة في قانون العقوبات العراقي.