طقس العراق.. تصاعد للغبار واستقرار في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً حدوث تصاعد للغبار في بعض المناطق مع استقرار نسبي في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً بوجه عام في جميع أنحاء البلاد. وأوضح البيان أن الرياح في المنطقة الشمالية ستكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، بينما ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع نشاطات فترية خلال النهار تؤدي إلى تصاعد غبار خفيف. كما أشار إلى أن الرؤية الأفقية ستكون جيدة جداً (8-10 كم)، وتنخفض إلى (5-7 كم) عند تصاعد الغبار.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الجمعة، فقد جاءت كالتالي:

المناطق الشمالية: دهوك والسليمانية (40) مئوية، أربيل (41)،

المناطق الوسطى: نينوى (42)، صلاح الدين والأنبار (44)، بغداد وكركوك وديالى وكربلاء المقدسة وبابل وواسط (45).

المناطق الجنوبية: المثنى والديوانية والنجف الأشرف (46)، ذي قار (47)، فيما سجلت ميسان والبصرة أعلى معدلاتها بـ (48) درجة مئوية.

وتابع البيان أن طقس يومي السبت والأحد سيستمر صحواً في عموم البلاد، مع استقرار درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مع ظهور بعض الغيوم في الأقسام الشمالية يوم الأحد.

أما يوم الاثنين المقبل، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية بالأقسام الشرقية للمنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث قد تصل سرعتها إلى (40) كم/س مسببة تصاعداً للغبار الخفيف، مع بقاء درجات الحرارة دون تغيير يذكر.