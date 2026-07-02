أربيل تشهد تغييرات إدارية في عدد من المؤسسات الخدمية بالمحافظة

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أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة أربيل، صباح اليوم الخميس (2 تموز 2026)، إجراء سلسلة من التغييرات الإدارية في عدد من الدوائر والمؤسسات الخدمية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في رئاسة بلدية أربيل، بحضور وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس بلدية أربيل كارزان عبد الهادي.

وشملت التغييرات تعيين وإعادة توزيع مديري البلديات الست التابعة لرئاسة بلدية أربيل (البلديات 1 و2 و3 و4 و5 و6)، إلى جانب إجراء تغييرات في مناصب مدير التخطيط العمراني في أربيل، ومدير البيئة والخدمات، ومدير هندسة الحدائق، ومدير إدارة متنزه سامي عبد الرحمن.

وخلال المراسم، جرى تقييم شامل لأداء المديرين السابقين، مع توجيه الشكر والتقدير لهم على ما قدموه من خدمات وإنجازات خلال فترة عملهم في خدمة المواطنين.

كما تم التعريف بالمديرين الجدد، والتأكيد على أن هذه التغييرات تأتي في إطار مواصلة جهود التطوير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة المؤسسات الخدمية في المحافظة.

وفي ختام المراسم، شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل وأسرع لمواطني محافظة أربيل.